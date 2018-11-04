2018-11-04T13:56:42+03:00
Происшествия

На Сицилии из-за наводнения погибли 10 человек

Река Милича вышла из берегов и смыла целую виллу в городе Кастельдачча [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ненастная погода установилась в многих итальянских провинцияхНенастная погода установилась в многих итальянских провинцияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 4 ноября, стало известно, что число жертв наводнения на итальянском острове Сицилия возросло до десяти.

Как выяснилось, из-за ливней вышла из берегов река Милича. В результате бурный поток воды смыл виллу в городе Кастельдачча, расположенном в провинции Палермо. При этом погибла целая семья, в том числе годовалый ребенок и трехлетний мальчик. Еще одной жертвой непогоды стал 44-летний мужчина - житель сицилийского селения Викари.

Кроме того, еще два человека в настоящее время числятся пропавшим без вести.

Последствия наводнения в Сицилии.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 3 ноября, на Сицилии и Сардинии был объявлен наивысший - красный - уровень погодной опасности из-за проливных дождей, которые в тот момент только надвигались на острова.

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