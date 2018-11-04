В Афганистане погиб мэр американского города

4 Нояб. 14:43 2018-11-04T14:58:19+03:00

Градоначальник города Норт Огден и офицер разведки нацгвардии США Брент Тэйлор находился в исламской республике в командировке и занимался подготовкой местных сил безопасности

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В Афганистане в результате «инсайдерской атаки» внедренного боевика Талибана (запрещена в РФ) погиб мэр города Норт Огден и офицер Национальной гвардии США Брент Тейлор. Об этом сообщил вице-губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

Отец семерых детей, Тэйлор занимал пост мэра 20-тысячного Норт Огдена с 2013 года. Одновременно продолжая службу в качестве офицера разведки, он дважды был в командировках в Ираке и один раз в Афганистане. В январе 2018 года градоначальник временно сложил полномочия и вновь отправился в исламскую республику, где занимался подготовкой элитных подразделений местных сил безопасности.

Накануне Тейлор был убит одним из афганских спецназовцев, который оказался внедренным боевиком Талибана. Еще один американский военный получил ранения.

По данным представителя НАТО Дебры Ричардсон, убийца Тейлора проходил службу в Национальных силах обороны и безопасности Афганистана. В ходе атаки боевика немедленно ликвидировали ответным огнем.

«Эта война снова стоила нам лучшей крови поколения. Мы должны сплотиться вокруг его семьи. Спасибо тебе за твою жертву, мой друг», - написал Кокс на своей странице в Твиттер.

Напомним, США проводят в Афганистане антитеррористическую операцию с 2001 года, позже, с санкции СБ ООН, в исламской республике были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Последние поддерживают Кабул в борьбе с радикальными террористическими группировками и обучают местные силы безопасности.

Отметим, что сегодняшний инцидент с нападением на военных инструкторов НАТО в Афганистане далеко не первый в своем роде. В июле при схожих обстоятельствах погиб американский военный, двое получили ранения. В сентябре был убит еще один американец, и один пострадал. В октябре террористическая атака унесла жизнь военнослужащего ВС Чехии.

Всего за время военное операции США в Афганистане погибли 2,4 тысячи американских солдат.