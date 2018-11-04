2018-11-04T15:49:58+03:00
Происшествия

Число жертв непогоды на Сицилии возросло до 12 человек

Местные власти объявили двухдневный траур по погибшим [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ненастная погода установилась во многих итальянских провинцияхНенастная погода установилась во многих итальянских провинцияхФото: кадр с видео
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По последним данным, жертвами наводнения на итальянском острове Сицилия стали уже12 человек.

Как стало известно, днем в воскресенье, 4 ноября, погибли еще двое местных жителей. Трагедия случилось неподалеку от города Каммарата, расположенного в провинции Агридженто. Там в реку мощным потоком смыло автомобиль, в котором в тот момент находились люди, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье сообщалось о десяти погибших. В частности, как отмечалось, из-за сильных дождей река Милича вышла из берегов и затопила целую виллу в городе Кастельдачча (провинция Палермо), в результате чего погибла целая семья, в том числе годовалый ребенок и трехлетний мальчик.

Стоит отметить, что местные власти уже объявили двухдневный траур по погибшим.

Последствия наводнения в Сицилии.

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