Боевики Талибана* захватили базу правительственных войск в афганской провинции Урузган

4 Нояб. 20:10 2018-11-04T20:10:00+03:00

Официальный данные о потерях сторон не приводятся, представители радикального движения заявили о гибели 10 солдат, еще 13 военнослужащих взяты в плен

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Боевики радикального движения Талибан* захватили базу правительственных войск Афганистана, расположенную вблизи города Таринкот провинции Урузган в центральной части республики.

Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на источник в местной администрации. Захват базы также подтвердили в провинциальном совете и Министерстве обороны Афганистана, при этом о потерях сторон не сообщается.

В то же время представители Талибана* заявили местным СМИ, что накануне вечером в ходе захвата базы вблизи Таринкота убили 10 афганских солдат и еще 13 захватили в плен.

Отметим, что это уже вторая база правительственных сил Афганистана, перешедшая под контроль Талибана* на этой неделе. Ранее в северо-западной провинции Фарьяб боевики захватили ключевой опорный пункт полиции общественной безопасности, расположенный между уездами Шерин-Тагаб и Давлатабад.

Тогда талибам достались 17 пленников, четыре танка, две реактивные установки, стрелковое оружие и боеприпасы. По данным властей, нападавшие также понесли потери во время штурма – в ходе столкновения ликвидированы 10 боевиков.

Как сообщал сайт «КП», ранее стало известно об успешной атаке внедренного талиба на двух американских военных инструкторов. Один из них был убит, второй получил ранения. Боевика уничтожили ответным огнем. Позже выяснилось, что погибшим военнослужащим был офицер Национальной гвардии США и мэр городка Норт Огден Брент Тэйлор.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.