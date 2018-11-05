Советник Порошенко намекнул на покупку Киевом турецких ударных дронов

5 Нояб. 05:44 2018-11-05T05:48:42+03:00

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Советник президента Украины Петра Порошенко и помощник министра обороны страны Юрий Бирюков намекнул, что Киев, возможно, закупил у Турции дарные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.

На своей странице в Facebook советник разместил фотографии визита главы Незалежной в Стамбул. На одной из них Порошенко, министр обороны Степан Полторак, глава Укроборонпрома Павел Букин и другие официальные лица республики запечатлены на фоне турецкого беспилотника.

"Могу лишь предполагать, что Петр Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте восьми километров”, - написал Бирюков.

На других фото Порошенко и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписывают совместные документы, но Бирюков не уточняет какие.

"Что там они подписывали, кто знает. Чего они там улыбаются, кто догадается. И почему они сегодня на этом заводе, и к чему эта фотография на фоне ударного БПЛА?... Все это лишь совпадения, да. Этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе", - уверен советник.

Как ранее сообщал сайт "КП", глава Украины посетил Турцию с официальным визитом. На встрече с Эрдоганом Порошенко предложил Анкаре включиться в урегулирование конфликта в Донбассе и принять участие в миротворческой миссии ООН.