2018-11-05T05:48:42+03:00
Политика

Советник Порошенко намекнул на покупку Киевом турецких ударных дронов

Юрий Бирюков опубликовал фотографии визита главы Украины в Турцию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Президент Украины Петр Порошенко на фоне турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.Президент Украины Петр Порошенко на фоне турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Советник президента Украины Петра Порошенко и помощник министра обороны страны Юрий Бирюков намекнул, что Киев, возможно, закупил у Турции дарные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.

На своей странице в Facebook советник разместил фотографии визита главы Незалежной в Стамбул. На одной из них Порошенко, министр обороны Степан Полторак, глава Укроборонпрома Павел Букин и другие официальные лица республики запечатлены на фоне турецкого беспилотника.

"Могу лишь предполагать, что Петр Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте восьми километров”, - написал Бирюков.

На других фото Порошенко и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписывают совместные документы, но Бирюков не уточняет какие.

"Что там они подписывали, кто знает. Чего они там улыбаются, кто догадается. И почему они сегодня на этом заводе, и к чему эта фотография на фоне ударного БПЛА?... Все это лишь совпадения, да. Этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе", - уверен советник.

Как ранее сообщал сайт "КП", глава Украины посетил Турцию с официальным визитом. На встрече с Эрдоганом Порошенко предложил Анкаре включиться в урегулирование конфликта в Донбассе и принять участие в миротворческой миссии ООН.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене
В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки
Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник мог передавать России информацию с семинаров НАТО
Похищение шпица большим ретривером попало на видео и рассмешило пользователей Сети
Стрельба в пригороде Монреаля: Пострадали мужчина и шестилетний ребенок
«Не делает, что ей говорят»: Британские политологи раскрыли истинную причину ненависти Запада к России
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее девяти человек
Президент Австрии призвал провести тщательное расследования дела по шпионажу в пользу России
В жилом доме на улице Островитянова в Москве взорвался бытовой газ
При взрыве на военной базе в Турции пострадали не менее 25 человек
Токио рассчитывает заключить с Москвой рамочное соглашение по Южным Курилам в 2019 году
Погода в Москве 10 ноября будет облачной с прояснениями, местами слабые осадки
Китай готов защищать свою территорию любой ценой
Депутат Верховной рады: Украину ждет развал
SANA: Жертвами очередного авиаудара коалиции США в Сирии стали 26 человек
Болтон заявил, что США пока не собираются размещать в Европе запрещенные ДРСМД ракеты
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за выборов в Донбассе
Франция передала России личные вещи Александра II
От калифорнийских пожаров сгорели локации сериала "Мир Дикого Запада"
Трампа оскорбила идея Макрона создать армию ЕС для зашиты от США, Китая и России
Бойня в Керчи: СК установил, что Росляков действовал в одиночку
Курс доллара поднялся до 68,07 рубля