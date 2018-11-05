Илон Маск опубликовал видео из тоннеля под Лос-Анджелесом

5 Нояб. 06:15 2018-11-05T06:15:34+03:00

Бизнесмен пообещал, что открытие подземного пути состоится 10 декабря этого года [видео]

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Миллиардер Илон Маск в своем микроблоге в Twitter разместил видео из подземного тоннеля, который строится под Лос-Анджелесом его компанией Boring Company.

"Преодолел весь тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго", - поделился он своими впечатлениями от поездки.

Видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.Elon Musk on Twitter

Бизнесмен также пообещал, что открытие тоннеля состоится уже 10 декабря этого года. Маск задумал этот проект как альтернативу наземному транспорту и метро.

Boring Co была создана специально для эту стройку в декабре 2016 года, а через месяц компания уже купила бур и начала работу по прокладке тоннеля. В июне этого года компания закончила прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 км, передает ТАСС.

В перспективе под Лос-Анджелесом будет возведена сеть таких трасс, которая охватит весь город. Маск подчеркнул, что после введения тоннеля в эксплуатацию, на поверхности приоритет будет отдан пешеходам и велосипедистам.

При этом после завершения льготного периода стоимость проезда в данной системе будет ниже цены автобусного билета.

Как ранее писал сайт kp.ru, Маск назвал 2018 год худшим в своей карьере. По словам предпринимателя, за этот год он «будто постарел на пять лет».