Илон Маск пожаловался на худший год в жизни

3 Нояб. 10:46 2018-11-03T10:46:51+03:00

По словам миллиардера, он «будто постарел на пять лет»

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Основатель компании Tesla Илон Маск назвал 2018 год худшим в своей карьере. По словам предпринимателя, за этот год он «будто постарел на пять лет».

«Это было ужасно. <…> Худший год в моей карьере. Безумно болезненный», - признался миллиардер.

Как заявил Маск, зачастую ему приходилось работать по 120 часов в неделю. «Были времена, когда я спал пару часов, работал, спал, снова работал и так семь дней в неделю. Работая 120 часов в неделю, ты слетаешь с катушек», - сказал бизнесмен в интервью порталу Recode.

При этом предприниматель добавил, что в настоящее время он работает по 80-90 часов в неделю. «Это еще куда ни шло», - заметил он.

Стоит отметить, что в последнее время Илону Маску действительно не везет. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на миллиардера в суд, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. Дело в том, что незадолго до этого основатель Tesla написал в Twitter, что хочет превратить свою фирму в закрытое акционерное общество и купить все ее ценные бумаги по 420 долларов за единицу.

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