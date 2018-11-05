“Русал” решили перерегистрировать из Джерси в Россию

5 Нояб. 07:03 2018-11-05T07:03:31+03:00

Эти шаги должны снизить давление на компанию в связи с введением санкций США

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Объединенная компания “Русал” будет перерегистрирована с территории острова Джерси, входящего в состав Нормандских островов, на территории России. Такое решение принял совет директоров “Русала”.

Как отмечается в сообщении компании, распространенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже, совет после тщательного рассмотрения, пришел к выводу, что эти шаги отвечают интересам компании и её акционеров.

Для завершения процесса перерегистрации компании необходимо получить одобрение российских властей, привести нормативные документы компании в соответствие с российскими законами, изменить английское и русское наименования компании в соответствии с новым статусом. Кроме того “Русалу” надо будет выпустить российские акции и назначить Евгения Никитина генеральным директором компании. Последний пункт, как передает ТАСС, выполнен - назначение подписано с 1 ноября.

Как сообщал сайт "КП", 6 апреля Вашингтон объявил о введении санкцийпротив ряда российских должностных лиц, крупнейших предпринимателей и компаний, в числе которых оказался бизнесмен Олег Дерипаска. В результате в "черный список" попали сразу несколько компаний, связанных с ним, в том числе и "Русал".