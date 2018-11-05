Глава МВФ заявила, что Китай преобразовал не только себя, но и мировую экономику

5 Нояб. 08:20 2018-11-05T08:20:59+03:00

При этом Кристин Лагард призвала как можно скорее «решить существующие торговые споры»

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая в понедельник, 5 ноября, в Шанхае на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров, оценила вклад КНР в мировую экономику. По ее словам, власти Поднебесной, начав сорок лет назад строить «мост к остальному миру», запустили реформы, изменившие впоследствии «жизни и возможности сотен миллионов людей» по всему миру.

«Изменив себя посредством торговли, посредством тяжелой работы, учась у других, Китай преобразовал не только себя, но и мировую экономику», - сказала Лагард.

При этом глава МВФ призвала «решить существующие торговые споры, пока действующая система торговли не разрушена». «Чтобы достичь этих целей, нам необходимо больше международного сотрудничества, никак не меньше», - приводит слова Кристин Лагард РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее также выступил на открытии международной выставки в Шанхае. В частности, он обратил внимание на то, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики.