2018-11-05T08:38:35+03:00
Экономика

Медведев призвал активнее выдавать кредиты в рублях и юанях

По словам премьера, российско-китайские отношения в настоящее время крепки как никогда
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments39
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 5 ноября, в Шанхае на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров, заявил, что в настоящее время российско-китайские отношения крепки как никогда.

По словам председателя нашего правительства, эти отношения «не зависят от экономической и политической конъюнктуры и строятся на взаимном уважении», что, как подчеркнул Медведев, создает основу для развития инвестиционных связей и расширения взаимных расчетов в национальных валютах. При этом глава кабмина призвал активнее выдавать кредиты в рублях и юанях.

«Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования - и в юанях, и в рублях - имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты», - цитирует российского премьера РИА Новости.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе своего выступления в Шанхае Дмитрий Медведев также заметил, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики, и на это, по его словам, нельзя закрывать глаза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при
Захарова: Россия не проигрывает информационную войну
Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал
Подозреваемого в шпионаже австрийского полковника раскрыла военная контрразведка ФРГ
Командующим войсками Западного военного округа назначен Герой России Александр Журавлев
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии
США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене
В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки