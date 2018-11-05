Медведев призвал активнее выдавать кредиты в рублях и юанях

5 Нояб. 08:38 2018-11-05T08:38:35+03:00

По словам премьера, российско-китайские отношения в настоящее время крепки как никогда

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 5 ноября, в Шанхае на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров, заявил, что в настоящее время российско-китайские отношения крепки как никогда.

По словам председателя нашего правительства, эти отношения «не зависят от экономической и политической конъюнктуры и строятся на взаимном уважении», что, как подчеркнул Медведев, создает основу для развития инвестиционных связей и расширения взаимных расчетов в национальных валютах. При этом глава кабмина призвал активнее выдавать кредиты в рублях и юанях.

«Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования - и в юанях, и в рублях - имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты», - цитирует российского премьера РИА Новости.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе своего выступления в Шанхае Дмитрий Медведев также заметил, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики, и на это, по его словам, нельзя закрывать глаза.