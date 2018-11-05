2018-11-05T08:39:30+03:00
В мире

Не менее восьми человек стали жертвами взрывов в Багдаде

Еще 16 человек получили ранения
Юлия ДИВЕЕВА
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В шести района Багдада прогремели взрывыВ шести района Багдада прогремели взрывыФото: REUTERS
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В Багдаде не менее восьми человек стали жертвами взрывов, которые прогремели в столице Ирака в понедельник, 5 ноября. Об этом сообщил представитель местной полиции Хатем аль-Джабири.

Помимо погибших. Еще 16 человек получили ранения и были госпитализированы. Об и состоянии пока не соообщается.

Как передает Anadolu, взрывные устройства сработали сразу в шести кварталах иракской столицы. Пока ни одна организация не взяла на себя ответсвенность за эти теракты, но полиция полагает, что за взрывами стоит террористическая группировка “исламское государство” (ИГ, запрещена в РФ).

Напомним, сайт kp.ru писал, что в ноябре 2017 года, что на юго-востоке Багдада произошел теракт, жертвами которого стали 17 человек. Взрыв прогремел на рынке в районе Эн-Нахран. Сначала двое террористов начала расстреливать мирных жителей из автоматов, а затем один из них привел в действие на себе "пояс шахида". Ответственность за нападение взяло на себя также ИГ.

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