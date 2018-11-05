2018-11-05T09:03:13+03:00
Происшествия

Число жертв наводнений в Италии выросло до 30 человек

Власти страны уже назвали стихийное бедствие «полнейшей катастрофой»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На острове Сицилия были обнаружены тела девяти членов одной семьиНа острове Сицилия были обнаружены тела девяти членов одной семьиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным, из-за наводнений в Италии погибли в общей сложности 30 человек. При этом власти страны уже назвали стихийное бедствие «полнейшей катастрофой». А министр внутренних дел Маттео Сальвинии, посетив пострадавшие от удара стихии районы, заявил, что для обеспечения безопасности национальной территории необходимо 40 миллиардов евро, и пообещал собрать эту сумму.

Кстати, число жертв возросло до 30 после того, как стало известно, что в одном из городов Сицилии нашли тела сразу девяти членов одной семьи, в том числе трех детей: как выяснилось, бушующие потоки снесли их дом. Только трое из этой семьи смогли спастись, забравшись на дерево, передает «Интерфакс».

Всего же на Сицилии из-за наводнения погибли 12 человек.

Напомним, непогода обрушилась на Италию еще в начале прошлой недели. В результате местами в стране сошли оползни, были повалены сотни тысяч деревьев. Уничтожены целые деревни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп рассказал, чего он никогда не сможет простить Обаме
Бриджит Макрон под дождём встретила и расцеловала Меланью Трамп
Ученые предупредили о приближении к Земле «кометы смерти»
Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сейм
«Роснефть» первой подписала соглашение о стабилизации рынка топлива
Филарет и Макарий отказались встать во главе «единой украинской православной церкви»
Путин открыл первый в Москве памятник Тургеневу
Фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при
Захарова: Россия не проигрывает информационную войну
Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал
Подозреваемого в шпионаже австрийского полковника раскрыла военная контрразведка ФРГ
Командующим войсками Западного военного округа назначен Герой России Александр Журавлев
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии
США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене
В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки