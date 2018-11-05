Число жертв наводнений в Италии выросло до 30 человек

5 Нояб. 09:03 2018-11-05T09:03:13+03:00

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По последним данным, из-за наводнений в Италии погибли в общей сложности 30 человек. При этом власти страны уже назвали стихийное бедствие «полнейшей катастрофой». А министр внутренних дел Маттео Сальвинии, посетив пострадавшие от удара стихии районы, заявил, что для обеспечения безопасности национальной территории необходимо 40 миллиардов евро, и пообещал собрать эту сумму.

Кстати, число жертв возросло до 30 после того, как стало известно, что в одном из городов Сицилии нашли тела сразу девяти членов одной семьи, в том числе трех детей: как выяснилось, бушующие потоки снесли их дом. Только трое из этой семьи смогли спастись, забравшись на дерево, передает «Интерфакс».

Всего же на Сицилии из-за наводнения погибли 12 человек.

Напомним, непогода обрушилась на Италию еще в начале прошлой недели. В результате местами в стране сошли оползни, были повалены сотни тысяч деревьев. Уничтожены целые деревни.