Трамп сомневается в возможности встречи с Путины в Париже

5 Нояб. 22:42 2018-11-05T22:43:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп сомневается в возможности обстоятельной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже, где оба лидера примут участие в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны.

«Мы пока ни о чем не договорились. Мы не знаем, будет ли это подходящим местом. Я буду в Париже по другой причине… Я не уверен в том, что у нас будет встреча в Париже. Возможно, что нет», - заявил Трамп журналистам в понедельник.

Однако глава американского государства подтвердил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине.

«Поладить с Россией, Китаем и остальными было бы хорошей вещью, я говорю это уже давно, так что у нас (впереди) полно встреч», - добавил президент США.

О возможной встрече Путина и Трампа в Париже 11 ноября заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время недавней поездки в Москву. Также помощник американского лидера допустил обмен официальными визитами глав двух государств.