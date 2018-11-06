Песков: Путин и Трамп пообщаются в Париже “на ногах”
Общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже пройдет “на ногах” и будет коротким. Об сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он пояснил, что изменение формата встречи на полях празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, которое пройдет 11 ноября в столице Франции, не связано с какими-либо разногласиями или проблемами в отношениях.
"Дело в формате многостороннего мероприятия, которое посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны. Он формат не позволяет полноценно встретиться двум президентам. Поэтому решили, что они "на ногах" побеседуют и сами условятся, когда проведут обстоятельную встречу", - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Трамп выразил сомнение в том, что у него будет возможность в Париже провести обстоятельную встречу с Путиным. Он пояснил, что не считает мероприятия во Франции подходящим местом для переговоров, и что договоренности пока нет.
Следующая возможность встречи появится у Путина и Трампа на саммите "двадцатки" в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.