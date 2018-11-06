Не менее 17 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Испании

6 Нояб. 06:25 2018-11-06T06:25:15+03:00

Испанские спасатели успели вытащить из воды более ста человек

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В понедельник, 5 ноября, у берегов Испании погибли не менее 17 мигрантов в результате крушения двух лодок. Об этом сообщила Служба спасения и безопасности на море королевства.

В море Альборан у портового автономного города Мелилья, расположенного на севере Африки на Средиземноморском побережье Марокко, потерпело крушение судно с беженцами. В результате 13 человек погибли, спасти удалось 80 человек, говорится в Twitter в официальном аккаунте службы.

Вторая лодка перевернулась в тот же день у южной испанской провинции Кадис. Жертвами крушения стали четыре человека, 22 успели спасти.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, в начале октября испанские спасатели обнаружили у побережья страны 1872 нелегальных мигранта. Только 8 октября в море насчитали15 лодок с беженцами, на которых к побережью страны причалили без малого 700 выходцев из африканских стран.

Всего с начала 2018 года в страны Евросоюза через Средиземное море попали 80 тысяч 602 человека, 1730 нелегальных переселенцев утонули или умерли от духоты по дороге, не сумев добраться до европейского побережья.