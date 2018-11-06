2018-11-06T06:25:15+03:00
В мире

Не менее 17 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Испании

Испанские спасатели успели вытащить из воды более ста человек
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Катер Службы спасения и безопасности на море ИспанииКатер Службы спасения и безопасности на море ИспанииФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В понедельник, 5 ноября, у берегов Испании погибли не менее 17 мигрантов в результате крушения двух лодок. Об этом сообщила Служба спасения и безопасности на море королевства.

В море Альборан у портового автономного города Мелилья, расположенного на севере Африки на Средиземноморском побережье Марокко, потерпело крушение судно с беженцами. В результате 13 человек погибли, спасти удалось 80 человек, говорится в Twitter в официальном аккаунте службы.

Вторая лодка перевернулась в тот же день у южной испанской провинции Кадис. Жертвами крушения стали четыре человека, 22 успели спасти.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, в начале октября испанские спасатели обнаружили у побережья страны 1872 нелегальных мигранта. Только 8 октября в море насчитали15 лодок с беженцами, на которых к побережью страны причалили без малого 700 выходцев из африканских стран.

Всего с начала 2018 года в страны Евросоюза через Средиземное море попали 80 тысяч 602 человека, 1730 нелегальных переселенцев утонули или умерли от духоты по дороге, не сумев добраться до европейского побережья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночь на 11 ноября в Москве стала самой холодной за эту осень
Владимир Путин прибыл в Париж для участия в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны
На Украине обвинили Путина и Меркель в срыве планов по вступлению страны в НАТО
Россияне предложили ввести минимальный размер алиментов
«Руки прочь от Москвы»: Киевляне высмеяли двусмысленные билборды в поддержку Порошенко
Умер Джон Роджерс – президент фестиваля Comic-Con
Число жертв природных пожаров в Калифорнии возросло до 25 человек
Премьер-министр Чехии предложил передать нуждающимся странам часть денег, расходуемых на оборону
С конца июля число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200
«Сильные ощущения»: Журналист Малькевич прокомментировал свое задержание агентами ФБР в аэропорту Вашингтона
Внук Черчилля жестко раскритиковал Трампа за отказ посетить американское мемориальное кладбище из-за плохой погоды
Макрон: ЕС не будет увеличивать оборонные расходы ради покупки американских вооружений