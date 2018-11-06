2018-11-06T09:03:20+03:00
Наука

Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

Также в рамках лунной программы планируется создать на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу
Екатерина БОЛГОВА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: Иван ВИСЛОВ
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Глава "Роскосмос"а Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует Луну с помощью роботов-аватаров, сообщил РИА Новости . Также в рамках лунной программы на поверхности естественного спутника Земли будет создана база.

"Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны", — заявил Рогозин.

Эту задачу он назвал более серьезной, чем та, которая стояла перед Соединенными Штатами во время их луной программы в 60-е и 70-е годы XX века.

Глава "Роскосмоса" не сообщил, сколько времени потребуется на создание базы после с начала пилотируемых полетов на Луну, первые из которых запланированы на 2030 год, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" хочет изучить вариант использования лунного грунта в качестве материала для 3D-печати деталей прямо на Луне.

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