В Москве приступили к активному сносу Ховринской больницы

6 Нояб. 11:46 2018-11-06T11:46:40+03:00

Здание разберут до конца февраля 2019 года

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В Москве начались активные работы по сносу здания Ховринской больницы. Об этом сообщил руководитель проекта генподрядчика работ "Стройэкоресурс" Дмитрий Котыхов.

По словам Котыхова, 12-13 этажи здания будут разрушать одновременно, "доставая до особо сложных элементов". Отходы от объектов используют для последующей переработки.

В настоящее время снос больницы осуществляют 35 рабочих и 19 единиц спецтехники, также к объекту доставили высотные экскаваторы-разрушители, позволяющие демонтировать здания на высоте до 60 метров.

Он рассказал, что из-за плотной жилой застройки вокруг больницы опасно использовать технологию взрыва, именно по этой причине компания прибегнула к экскаваторам.

Котыхов отметил, что по плану общий срок демонтажа составит не более шести месяцев. Однако, "Стройэкоресурс" намерен провести снос здания в более короткие сроки, - до конца февраля 2019 года. Грунты не препятствуют сносу объекта.

Ранее kp.ru сообщал, что Ховринскую больницу начнут сносить в ноябре.