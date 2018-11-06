2018-11-06T14:43:41+03:00
Политика

В Кремле будут следить за итогами промежуточных выборов в США

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрии Песков
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле будут следить за итогами выборов в конгресс США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В США? Ну, мы же смотрим за СМИ, мы, естественно, отслеживаем данные. Поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть", — сказал Песков журналистам во вторник, 6 ноября, отвечая на вопрос, будет ли Москва следить за промежуточными американскими выборами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник в США началось голосование на выборах в конгресс США, которые называют промежуточными, так как они проходят в период между выборами президента страны.

По данным телекомпании NBC, в досрочном голосовании уже приняли участие более 30 млн американцев. Всего ожидается рекордно большое количество избирателей - более 100 млн.

По итогам выборов будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

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