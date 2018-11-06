Маркуса Зедера переизбрали премьером Баварии
Премьер-министром Баварии стал Маркус Зедер. В Парламенте германской федеральной земли ему отдали большую часть голосов.
Как сообщает немецкий телеканал N-tv, в поддержку члена Христианско-социального союза свои голоса отдали 110 депутатов. Против высказались 89 политиков. Трое воздержались.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в октябре в Баварии прошли парламентские выборы, где несмотря на утрату абсолютного большинства голосов победил ХСС Хорста Зеехофера. Партия по итогам голосования сформировала правительственный союз с политической силой «Свободные избиратели».
Напомним, что Маркус Зедер сменил Зеехофера на посту премьер-министра Баварии в марте 2017 года.