Маркуса Зедера переизбрали премьером Баварии

6 Нояб. 17:06 2018-11-06T17:06:47+03:00

Больше 100 депутатов проголосовали в пользу Зедера

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Премьер-министром Баварии стал Маркус Зедер. В Парламенте германской федеральной земли ему отдали большую часть голосов.

Как сообщает немецкий телеканал N-tv, в поддержку члена Христианско-социального союза свои голоса отдали 110 депутатов. Против высказались 89 политиков. Трое воздержались.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в октябре в Баварии прошли парламентские выборы, где несмотря на утрату абсолютного большинства голосов победил ХСС Хорста Зеехофера. Партия по итогам голосования сформировала правительственный союз с политической силой «Свободные избиратели».

Напомним, что Маркус Зедер сменил Зеехофера на посту премьер-министра Баварии в марте 2017 года.