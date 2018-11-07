The Guardian: Рыболовлев может быть связан с Трампом, его дочерью и зятем

7 Нояб. 03:06 2018-11-07T19:04:14+03:00

По данным издания, бизнесмен купил у американского миллиардера виллу и отдыхал на одном курорте с Иванкой и Джаредом Кушнером

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Задержанный в Монако российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев возможно знаком и имеет деловые связи с президентом США Дональдом Трампом, а также его дочерью Иванкой и её мужем Джаредом Кушнером, пишет газета The Guardian.

Издание сообщает, что некоторые факты из прошлого миллиардера привлекли внимание конгрессменов и федеральных следователей, работающих по делу о предполагаемой связи приближенных Трампа с российскими спецслужбами.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера узнала, что в 2008 году Рыболовлев купил у Трампа прибрежный особняк Мaison de LAmite во Флориде за 95 млн долларов. Американский предприниматель заработал на этой сделке 50 млн долларов. При этом Рыболовлев так ни разу и не приехал на виллу, в которой начались проблемы из-за сырости и плесени. Российский бизнесмен сделал вложения в здание и в участок, разделил территорию виллы на три части и две из них удачно продал.

Газета пишет, что возникают вопросы о том, имел ли Рыболовлев личные отношения с Трампом. Журналистов натолкнул на эти мысли тот факт, что во время избирательной кампании в США в ноябре 2016 года частный самолет бизнесмена стоял рядом с самолетом Трампа в международном аэропорту Шарлотты в Северной Каролине, где республиканец выступал перед своими избирателями.

Рыболовлев сказал, что это было совпадение и что он никогда не встречался с Трампом. Его представитель отметил, что российский бизнесмен часто разъезжает по США, например бывает в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе по делам “бизнеса и развлечений”.

Смущает команду Мюллера еще один эпизод, когда яхта Рыболовлева "Моя Анна" была замечена в хорватском городе Дубровнике в августе 2016 года. В это же время здесь проводили отпуск Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Однако Рыболовлев заявил, что он никогда не встречался с зятем американского президента.

При этом The Guardian подчеркивает, что официальные расследования Рыболовлева не связаны с обвинениями в коррупции. Они относятся к заявлениям помощника арт-дилера Ива Бувье, который заявил, что Рыболовлев незаконно сделал запись беседы с адвокатом, чтобы доказать, что Бувье его обманул.