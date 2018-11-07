2018-11-07T10:29:16+03:00
Политика

Медведев уверен, что санкции США направлены исключительно на решение внутриполитических задач

В РФ уверены, что "терпение иранцев не беспредельно"
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр Дмитрий Медведев уверен, что санкции США направлены исключительно на решение внутриполитических задачПремьер-министр Дмитрий Медведев уверен, что санкции США направлены исключительно на решение внутриполитических задачФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против других стран направлены для решения внутриполитических задач.

"Такое ощущение, что чем яростнее разгорается политическая борьба в Соединенных Штатах Америки, тем с большим остервенением они плодят эти санкции в отношении самых разных участников международных сообществ", - сообщил он.

Премьер напомнил о выборах в Конгресс в США, подчеркнув, что это сугубо "американское" дело. Но санкции в отношении Ирана, Российской Федерации, об ограничениях по поставкам и введении пошлин в отношении ЕС, КНР "делаются для того, чтобы решить внутриполитические задачи".

По мнению, Медведева такое отношение США в другим странам "расшатывает международный режим". Об этом ранее российский премьер-министр разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпиным во время встречи в Китае.

"В настоящий момент, по сути, заложена мина замедленного действия под режим ВТО", - заявил Медведев. Он считает, что нет и не было доказательств о нарушениях Ираном условий ядерной сделки.

Напомним, 5 ноября вступила в силу вторая часть санкций США против Ирана. Под ограничения главным образом попали нефтяная отрасль исламской республики, банковская структура, судостроение и морские перевозки.

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