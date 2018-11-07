2018-11-07T10:54:28+03:00
В мире

Флойд Мэйуэзер заработает около $90 млн за бой с японским кикбоксером

Основную прибыль за противоборство могут составить продажи платных трансляций
Сакина НУРИЕВА
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Американский боксер Флойд Мэйуэзер.Американский боксер Флойд Мэйуэзер.Фото: REUTERS
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Американский боксер Флойд Мэйуэзер может получить $88 млн за бой по правилам смешанных единоборств (ММА) против японского кикбоксера Тенсина Нацукавы, сообщил журналист портала talkSPORT Майкл Бенсон в своем Twitter.

Противоборство боксеров пройдет 31 декабря в Токио в рамках организации Rizin. Оно станет дебютным для американца в смешанных единоборствах.

Мэйуэзер получит гарантированный гонорар в размере $62 млн, остальную часть суммы 41-летний боксер может заработать за счет продаж платных трансляций.

За свою карьеру Флойд Мэйуэзер участвовал в 50 поединках, за это время у него не было ни одного проигрыша. До недавнего время его успех считался рекордным. Американец становился чемпионом в пяти весовых категориях.

В последнем своем поединке 26 августа 2017 года Мэйуэзер победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени было рекордом. Он становился чемпионом в пяти весовых категориях. В последнем боксерском поединке 26 августа 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора.

Ранее kp.ru сообщал, что американского боксера Флойда Мэйуэзера вызвал на поединок российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.

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