Госдума ужесточила наказание за подделку документов

7 Нояб. 14:11 2018-11-07T14:11:33+03:00

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Во время заседания депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ, ужесточающие ответственность за подделку документов.

По первому проекту закона повышаются сроки ограничения и лишения свободы от двух до трех лет, вводятся принудительные работы за подделку паспорта гражданина или удостоверения личности "в целях использования либо сбыта таких документов".

Кроме того, "за приобретение, хранение, перевозку, а равно использование заведомо поддельных паспорта гражданина или удостоверения, штампов, печатей, бланков" гражданам грозят ограничение или лишение свободы, а также принудительные работы на сроком до года.

Первым проектом закона увеличиваются с двух до трех лет сроки ограничения или лишения свободы, а также принудительных работ за подделку паспорта гражданина или удостоверения личности "в целях использования либо сбыта таких документов". Одновременно устанавливается наказание "за приобретение, хранение, перевозку, а равно использование заведомо поддельных паспорта гражданина или удостоверения, штампов, печатей, бланков". За совершение этих преступлений предусматривается ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на срок до одного года.

По другому законопроекту ужесточается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения государственного герба РФ. Наказание предусматривает административный штраф до 3 тысяч рублей, за повторное нарушение закона. - 5 тысяч.

Кроме того, за предоставление заведомо ложных сведений для приобретения общероссийского и заграничного паспорта граждане рискуют выплатить штраф до 3-5 тысяч рублей, должностные лица до 5-10 тысяч.

Замглавы МВД Игорь Зубов сказал, что такие меры были необходимы в связи с тем, что в стране распространены ситуации, когда граждане или представители организаций предъявляют правоохранительным органам поддельные документы.

Ранее Госдума приняла поправки в закон о торговле, запрещающие возврат поставщикам непроданных скоропортящихся продуктов.