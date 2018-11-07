2018-11-07T14:22:29+03:00
Общество

Глава СК поручил оценить действия сотрудников колонии, где член банды Цапков ел крабов и шашлыки

По поручению Александра Бастрыкина проверка поставлена на контроль в центральном аппарате комитета
Екатерина БОЛГОВА
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СК проверит действия сотрудников колонии, где член банды Цапков ел крабовСК проверит действия сотрудников колонии, где член банды Цапков ел крабовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следственный комитет проводит проверку по факту фотографии осужденного на 20 лет члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который ел в колонии крабов и шашлыки.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Амурской области организована процессуальная проверка по фактам нарушений осужденным членом банды "Цапки" Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН России по Амурской области", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что проверка поставлена на контроль в центральном аппарате СК согласно поручению руководителя ведомства Александра Бастрыкина. При обнаружении в действиях сотрудников колонии признаков правонарушений будет возбуждено уголовное дело, подчеркнула Петренко.

Осужденный на 20 лет лишения свободы член банды Цапков Вячеслав Цеповзя

Осужденный на 20 лет лишения свободы член банды Цапков Вячеслав Цеповзя

Напомним, ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, в 2013 году осужденный на 20 лет тюрьмы по делу банды Цапков, ел крабов, икру и шашлыки. По данным пресс-службы УФСИН по Амурской области, фотографии были сделаны в 2015 году.

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