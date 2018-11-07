Глава СК поручил оценить действия сотрудников колонии, где член банды Цапков ел крабов и шашлыки

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-07T14:22:29+03:00

По поручению Александра Бастрыкина проверка поставлена на контроль в центральном аппарате комитета

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Следственный комитет проводит проверку по факту фотографии осужденного на 20 лет члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который ел в колонии крабов и шашлыки.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Амурской области организована процессуальная проверка по фактам нарушений осужденным членом банды "Цапки" Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН России по Амурской области", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что проверка поставлена на контроль в центральном аппарате СК согласно поручению руководителя ведомства Александра Бастрыкина. При обнаружении в действиях сотрудников колонии признаков правонарушений будет возбуждено уголовное дело, подчеркнула Петренко.

Осужденный на 20 лет лишения свободы член банды Цапков Вячеслав Цеповзя

Напомним, ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, в 2013 году осужденный на 20 лет тюрьмы по делу банды Цапков, ел крабов, икру и шашлыки. По данным пресс-службы УФСИН по Амурской области, фотографии были сделаны в 2015 году.