Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако

7 Нояб. 17:47 2018-11-07T19:03:43+03:00

При этом российский бизнесмен всю ночь провел в полицейском участке

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В среду, 7 ноября, появилась информация о том, что в минувший вторник, 6 ноября, вместе с российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым в Монако задержали почти всех экс-руководителей судебных органов княжества.

Причем, по данным газеты Monaco-Matin, в среду утром, 7 ноября, все задержанные бывшие судебные чиновники все еще находились под стражей и давали показания. «Согласно нашей информации <…> задержаны бывшие представители судебного аппарата княжества, вплоть до самых высокопоставленных», - пишет издание.

Кроме того, по сведениям газеты, сам Рыболовлев также «провел ночь под стражей» и в настоящее время он находится в офисе судебной полиции Монако.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский предприниматель был задержан властями Монако 6 ноября. В тот же день в доме владельца футбольного клуба «Монако» прошли обыски. Как отмечалось, проблемы бизнесмена могут быть связаны с его претензиями к арт-дилеру Иву Бувье.