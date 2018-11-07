2018-11-07T18:11:18+03:00
Общество

Адвокат Цеповяза назвал фейком фотографии, где его клиент ест крабов в тюрьме

По заверениям юриста, его подзащитный содержится «в тех же условиях, что и другие осужденные»
Дарья ИВАШКИНА
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Член банды Цапков Вячеслав ЦеповязЧлен банды Цапков Вячеслав ЦеповязФото: Николай ХИЖНЯК
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Адвокат члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза усомнился в подлинности фотографий, на которых его клиент, приговоренный в 2013 году к 20 годам лишения свободы, ест шашлыки и крабов в колонии. Так, Эльбрус Муртазов назвал эти снимки фейковыми и заверил, что его подзащитный содержится «в тех же условиях, что и другие осужденные».

«Инцидента такого не было в колонии, это фейковые фотографии, просто смонтированы», - сказал юрист ТАСС.

Ранее в сети появились фотографии, на которых запечатлено, как Цеповяз ест крабов, икру и шашлыки Фото: из открытых источников

Ранее в сети появились фотографии, на которых запечатлено, как Цеповяз ест крабов, икру и шашлыкиФото: из открытых источников

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сети появились фотографии, на которых запечатлено, как Цеповяз ест крабов, икру и шашлыки. В итоге управление ФСИН по Амурской области провело служебную проверку, в ходе которой выяснилось, что опубликованные в интернете фото были сделаны в 2015 году. Стоит отметить, что материалы проверки уже передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

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