В сети появился новый клип на песню The Beatles

7 Нояб. 20:50 2018-11-07T20:50:24+03:00

В сети появилось новое видео на песню группы The Beatles под названием Back in the U.S.S.R («Снова в СССР»). Выход этого ролика приурочен к 50-летию девятого студийного альбома ливерпульской четверки White Album («Белый альбом»).

Речь идет об анимированном видео с текстом песни, которое длится 2 минуты 44 секунды. В ролике также можно увидеть кадры с медведями, балеринами, Красной площадью и пуском ракеты.

В сети появилось новое видео на песню The Beatles.

СПРАВКА «КП»

Back in the USSR - песня группы The Beatles из альбома White Album. Она была выпущена 22 ноября 1968 года.

Кстати, дискография The Beatles включает 13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963-1970 годах, и 211 песен. При этом по числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, «битлы» являются историческими лидерами как в Великобритании, так и в США.