Генпрокурор США Сешнс по просьбе Трампа подал в отставку

7 Нояб. 23:22 2018-11-07T23:23:08+03:00

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Генпрокурор США, он же министр юстиции страны Джефф Сешнс объявил, что оставляет свою должность по просьбе президента Дональда Трампа.

«По вашей просьбе я подаю в отставку», - говорится в его заявлении, направленном в Белый дом.

Американский лидер поблагодарил Джеффа Сешнса за работу и сообщил, что временным исполняющим обязанности генерального прокурора США назначен Мэтью Уитакер.

«Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, руководитель аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Объявить, кого он назначит новым главой Минюста, президент Соединенных Штатов пообещал позже.

Напомним, Джефф Сешнс возглавил генеральную прокуратуру США в начале февраля прошлого года. Трамп отзывался о нем, как об очень принципиальном человеке, однако потом неоднократно критиковал его работу и руководство министерством.