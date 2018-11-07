Генпрокурор США Сешнс по просьбе Трампа подал в отставку
Генпрокурор США, он же министр юстиции страны Джефф Сешнс объявил, что оставляет свою должность по просьбе президента Дональда Трампа.
«По вашей просьбе я подаю в отставку», - говорится в его заявлении, направленном в Белый дом.
Американский лидер поблагодарил Джеффа Сешнса за работу и сообщил, что временным исполняющим обязанности генерального прокурора США назначен Мэтью Уитакер.
«Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, руководитель аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Объявить, кого он назначит новым главой Минюста, президент Соединенных Штатов пообещал позже.
Напомним, Джефф Сешнс возглавил генеральную прокуратуру США в начале февраля прошлого года. Трамп отзывался о нем, как об очень принципиальном человеке, однако потом неоднократно критиковал его работу и руководство министерством.