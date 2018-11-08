Госдепартамент США обвинил Иран в попытке спрятать нефтяные танкеры
После того, как вступили в силу американские санкции против Ирана, около десятка иранских нефтяных танкеров отключили свои морские транспондеры автоматической идентификационной системы и теперь представляют угрозу международной навигации.
С таким утверждением выступил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге в госдепартаменте. По его словам, к таким выводам в Вашингтоне пришли на основании «достоверных данных».
«Такие действия представляют собой угрозу безопасности на море. Эти транспондеры предназначены для обеспечения максимальной видимости на море, и их отключение только увеличивает риск несчастных случаев и травм», - подчеркнул Брайан Хук.
Сотрудник американского внешнеполитического ведомства уточнил, что иранские суда отключили транспондеры, чтобы «избежать санкций». Он добавил, что США «хотят предупредить страны о риске ведения бизнеса с судоходным сектором» иранской экономики, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на 5 ноября вступил в силу очередной пакет американских ограничений против Ирана, в первую очередь направленный против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана.
Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что Тегеран вопреки санкциям США продолжит продавать свою нефть.
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