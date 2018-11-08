Госдепартамент США обвинил Иран в попытке спрятать нефтяные танкеры

8 Нояб. 06:35 2018-11-08T06:35:50+03:00

Вашингтон утверждает, что около десяти иранских танкеров отключили свои морские транспондеры и теперь представляют угрозу международной навигации

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После того, как вступили в силу американские санкции против Ирана, около десятка иранских нефтяных танкеров отключили свои морские транспондеры автоматической идентификационной системы и теперь представляют угрозу международной навигации.

С таким утверждением выступил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге в госдепартаменте. По его словам, к таким выводам в Вашингтоне пришли на основании «достоверных данных».

«Такие действия представляют собой угрозу безопасности на море. Эти транспондеры предназначены для обеспечения максимальной видимости на море, и их отключение только увеличивает риск несчастных случаев и травм», - подчеркнул Брайан Хук.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства уточнил, что иранские суда отключили транспондеры, чтобы «избежать санкций». Он добавил, что США «хотят предупредить страны о риске ведения бизнеса с судоходным сектором» иранской экономики, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 5 ноября вступил в силу очередной пакет американских ограничений против Ирана, в первую очередь направленный против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что Тегеран вопреки санкциям США продолжит продавать свою нефть.