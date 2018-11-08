2018-11-08T07:15:05+03:00
Политика

Военный эксперт рассказал, с чего может начаться война между Россией и США

По мнению доктора военных наук, признаком того, что Штаты готовы нанести удар, станет отзыв посла и сотрудников дипмиссии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments122
О вероятности ядерной войны между США и Россией эксперты обеих стран говорят не впервыеО вероятности ядерной войны между США и Россией эксперты обеих стран говорят не впервыеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал, с чего может начаться и как могла бы проходить гипотетическая война между США и Россией. Возможный сценарий вооруженного противостояния двух ядерных держав специалист описал в статье для «Военно-промышленного курьера».

Первым признаком того, что Штаты готовы нанести удар, как считает военный эксперт, станет отзыв американского посла и сотрудников дипломатической миссии. Кроме того, у границ нашей страны могут развернуть войска под видом учений, а также создать ударные группировки ВМС в районах, из которых можно нанести удары по территории России.

Константин Сивков отмечает, что это даст российским военным время на упреждающие меры. Например, превентивный удар неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет. В своей статье он подчеркивает, что открытое военное противостояние с Соединенными Штатами может начаться с применения обычного оружия, но через какое-то время – эксперт считает, это займет от нескольких суток до месяца – стороны перейдут на ядерное оружие, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее другой эксперт, бывший начальник международно-договорного управления российского министерства обороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский рассказал, чем может закончиться война США с Россией. Он тоже убежден, что если вопреки здравому смыслу нынешнее противостояние между странами приведет к вооруженному конфликту, это закончится применением ядерного оружия. И это будет «очень короткая война».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США готовят для России «войну-наказание»

Оборонные расходы крупнейших мировых держав который год бьют рекорды на фоне того, как в риторике даже высших руководителей государств звучат слова о готовности к войне. Что это, бравада или действительно нам пора запасаться сухарями и идти в ДОСААФ учиться на танкиста? О том, возможна ли новая мировая война и к чему стоит готовиться России, чтобы нас не взяли «голыми руками», «КП» побеседовала с экспертом по международной безопасности, доцентом факультета мировой политики МГУ Алексеем Фененко (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Победитель в ядерной войне умрет от голода

Ученые выяснили, сколько на самом деле атомных бомб нужно сверхдержавам для сдерживания друг друга (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США заявили, что могут остановить строительство "Северного потока-2"
Данные о российских военных приравняют к гостайне
Защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева вызвали в сборную России по футболу
Жительница Техаса взорвала свое свадебное платье на вечеринке в честь развода
Серебренников дал показания по делу о хищении бюджетных средств
Представители Google и Роскомнадзора проведут переговоры 14 ноября
Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 год
В Португалии серфера накрыла 20-метровая волна
Постпред США призвал ЕС к единству санкционной политики против РФ
Захарова считает, что в скором времени мировой интернет будет ограничен
«Очередное «хайли лайкли» в австрийском варианте»: В Совфеде прокомментировали шпионский скандал
В Минобороны рассказали о состоянии "Адмирала Кузнецова" после ЧП с краном
Шведская журналистка заявила, что русские мужчины «ослабли» от тяжелой истории страны
Президент США объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия
Ростуризм просит россиян остерегаться зон лесных пожаров в Калифорнии
В Госдуме прокомментировали союз Украины и США против "Северного потока-2"
Канкун назван самым зависимым от туризма городом мира
Арабских полицейских посадят на российские летающие байки
Малолитражки вместо внедорожников
Путин впервые посетил Сингапур
В 2018 году во Франции предотвратили шесть терактов