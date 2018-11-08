Военный эксперт рассказал, с чего может начаться война между Россией и США

8 Нояб. 06:56 2018-11-08T07:15:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал, с чего может начаться и как могла бы проходить гипотетическая война между США и Россией. Возможный сценарий вооруженного противостояния двух ядерных держав специалист описал в статье для «Военно-промышленного курьера».

Первым признаком того, что Штаты готовы нанести удар, как считает военный эксперт, станет отзыв американского посла и сотрудников дипломатической миссии. Кроме того, у границ нашей страны могут развернуть войска под видом учений, а также создать ударные группировки ВМС в районах, из которых можно нанести удары по территории России.

Константин Сивков отмечает, что это даст российским военным время на упреждающие меры. Например, превентивный удар неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет. В своей статье он подчеркивает, что открытое военное противостояние с Соединенными Штатами может начаться с применения обычного оружия, но через какое-то время – эксперт считает, это займет от нескольких суток до месяца – стороны перейдут на ядерное оружие, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее другой эксперт, бывший начальник международно-договорного управления российского министерства обороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский рассказал, чем может закончиться война США с Россией. Он тоже убежден, что если вопреки здравому смыслу нынешнее противостояние между странами приведет к вооруженному конфликту, это закончится применением ядерного оружия. И это будет «очень короткая война».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США готовят для России «войну-наказание»

Оборонные расходы крупнейших мировых держав который год бьют рекорды на фоне того, как в риторике даже высших руководителей государств звучат слова о готовности к войне. Что это, бравада или действительно нам пора запасаться сухарями и идти в ДОСААФ учиться на танкиста? О том, возможна ли новая мировая война и к чему стоит готовиться России, чтобы нас не взяли «голыми руками», «КП» побеседовала с экспертом по международной безопасности, доцентом факультета мировой политики МГУ Алексеем Фененко (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Победитель в ядерной войне умрет от голода

Ученые выяснили, сколько на самом деле атомных бомб нужно сверхдержавам для сдерживания друг друга (подробности).