Житель Англии обнаружил на Google-картах затонувший самолет

8 Нояб. 18:27 2018-11-08T18:27:10+03:00

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Роберт Мортон, житель Южного Йоркшира, заметил у берегов Шотландии...затонувший самолет! На днях 55-летний мужчина разглядывал в Интернете Google-карты и наткнулся на шокирующее изображение. Роберт сначала не поверил своим глазам, однако, зрение его не обмануло:найденный самолет находился под водой недалеко от Эдинбурга.

Но изучив внимательнее карту, мужчина заметил, что, скорее всего, спутник дал сбой, когда заснял пролетавший мимо авиалайнер. Ведь самолет находился в тот момент в 15 километрах от аэропорта, пишет издание Daily Mail.

- Я никогда в жизни не слышал, что какой-нибудь самолет разбился, покидая Эдинбург или этот район. Он не затонул, а вероятнее всего, спутник снял его через облако,-отметил Роберт.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в джунглях Камбоджи с помощью Google Maps британский инженер нашел малазийский Боинг, исчезнувший четыре года назад.