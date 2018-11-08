МИД: под завалами в Ракке обнаружены тысячи сирийцев от бомбардировок США

8 Нояб. 12:50 2018-11-08T12:51:02+03:00

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В сирийском городе Ракка после частичной расчистки завалов в массовых захоронениях обнаружили более 8 тысяч тел жертв бомбардировок США и возглавляемой ими коалиции. Об этом сообщила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Она рассказала, что на прошлой неделе правительство Сирии направило на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН письма, в которых привело статистику жертв бомбардировок коалиции города Ракка в ходе его «освобождения» от ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»).

Захарова отметила, что в двух жилых районах, вокруг стадиона и зоопарка найдены тела более 4 тысяч сирийцев, среди них в основном женщины, дети и старики. Также на ферме около педиатрической клиники и национального госпиталя обнаружили массовое захоронение останков более 2,5 тыс. человек, «в районе Панорама вскрыт еще один могильник, где захоронены полторы тысячи жертв бомбардировок».

К настоящему моменту в Ракка разобрано лишь 2% завалов.

Захарова отметила, что эти данные сильно контрастируют с "истеричной реакцией, которую США и западные государства выражали в отношении защиты прав сирийцев", а также с "информацией, которая представлена в ряде появившихся в последнее время отчетов докладов различных западных НПО о ситуации в Ракке".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что МИД Сирии приравнял действия международной коалиции в Ракке к геноциду.