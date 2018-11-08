«Нафтогаз Украины» потребовал с Киева 236 млн долларов компенсации

8 Нояб. 14:10 2018-11-08T14:10:40+03:00

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Украинская компания «Нафтогаз» потребовала с Киева 236 миллионов долларов (6,63 миллиарда гривен) компенсации. Организация подала иск в Хозяйственный суд Киева, считая, что поставки газа населению осуществлялись по ценам ниже рыночных.

Как пишет издание «Украинские новости», иск был принят от компании еще 3 октября, но известно о нем стало только сейчас. «Нафтогаз» требует от украинского кабмина компенсацию за поставки газа гражданам по ценам ниже рыночных с 2015 года.

Хотя ранее эта мера называлась временной, срок действия льготных цен постоянно продлевался и закончился только 1 ноября 2018 года.

Генеральный директор компании Юрий Витренко в своем аакаунте в Facebook заявил, что власти не имеют права вводить «справедливые цены», а в случае государственного регулирования цен должна выплачиваться компенсация.

Напомним, ранее Киев неоднократно переносил момент повышения цен на газ для населения. Но потом это все-таки было сделано, учитывая требования Международного валютного фонда. С ноября «Нафтогаз Украины» поднял цены для населения в соответствии с постановлением правительства.