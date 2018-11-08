При стрельбе в баре в Калифорнии погибли одиннадцать человек, стрелок ликвидирован
При стрельбе в баре Borderline в американском городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, погибли одиннадцать человек. Об этом сообщили в офисе местного шерифа.
Неизвестный мужчина, который открыл эту стрельбу, был ликвидирован. Также, по данным представителя шерифа, в ходе происшествия погиб сотрудник полиции.
Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев, стрелок произвел не менее тридцати выстрелов. В правоохранительных органах не исключили, что это мог быть теракт.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 8 ноября, произошла стрельба на студенческой вечеринке в баре города Таузанд-Окс в Калифорнии. По некоторым данным, злоумышленник сначала забросал помещение дымовыми шашками.
В баре в Калифорнии произошла стрельба: есть раненые.
В результате происшествия также пострадали не менее шести человек. Отмечается, что в момент инцидента в баре находились сотни людей.