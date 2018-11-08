2018-11-08T14:22:35+03:00
Происшествия

При стрельбе в баре в Калифорнии погибли одиннадцать человек, стрелок ликвидирован

По данным офиса местного шерифа, в ходе происшествия также погиб сотрудник полиции
Екатерина БОЛГОВА
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В результате стрельба в Калифорнии погибли 11 человекВ результате стрельба в Калифорнии погибли 11 человекФото: REUTERS
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При стрельбе в баре Borderline в американском городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, погибли одиннадцать человек. Об этом сообщили в офисе местного шерифа.

Неизвестный мужчина, который открыл эту стрельбу, был ликвидирован. Также, по данным представителя шерифа, в ходе происшествия погиб сотрудник полиции.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев, стрелок произвел не менее тридцати выстрелов. В правоохранительных органах не исключили, что это мог быть теракт.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 8 ноября, произошла стрельба на студенческой вечеринке в баре города Таузанд-Окс в Калифорнии. По некоторым данным, злоумышленник сначала забросал помещение дымовыми шашками.

В баре в Калифорнии произошла стрельба: есть раненые.

В результате происшествия также пострадали не менее шести человек. Отмечается, что в момент инцидента в баре находились сотни людей.

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