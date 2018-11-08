2018-11-08T14:57:41+03:00
Общество

В Госдуме объяснили, почему нужно передать охрану учебных заведений Росгвардии

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments23
Охрану учебных заведений предлагают передать профессионаламОхрану учебных заведений предлагают передать профессионаламФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Охраной образовательных учреждений должны заниматься исключительно профессионалы, уверены депутат Госдумы.

- Сегодня ни один охранник не получит разрешение на оружие без ведома Росгвардии. И профессиональный боец, в отличие от чоповца, может по повадкам и поведению ребенка понять, что что-то с ним не так. Росгвардеец может и отпор в случае чего дать, - поясняет«ФАН»депутат Госдумы Сергей Вострецов. - Если уж платить за охрану, то пусть это будут контрактники, которых наберут по госзаказу. А сейчас у нас тысячи чоповцев, которые вообще непонятно кому подчиняются.

Опираясь на данное заключение депутат внес в Госдуму законопроект, который позволит передать охрану учебных заведений профессионалам.

Идея неплохая, но найдет ли она отзыв у коллег депутатов еще вопрос. Законопроект Вострецова еще будут обсуждать эксперты, потом фракции. И только, если он найдет поддержку, то документ пойдет на согласование по дальнейшим инстанциям.

Вопрос безопасности учебных заведений остро встал после трагедии в Керченском политтехническом колледже, где местный студент Владислав Росляков застрелил 20 человек, а потом покончил с собой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В УПЦ не понимают причины отказа Порошенко от встречи с епископами
Шеф Пентагона побывает на границе с Мексикой
«Голодающий депутат», месяц питавшийся на 3,5 тысячи рублей, подвел итоги своего эксперимента
Певица Гречка впервые призналась, что ее задели слова Земфиры о внешности и творчестве
Меланья Трамп потребовала уволить помощницу Болтона
Представитель вдовы Игоря Талькова: Мы хотим довести это дело до суда
Цена нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель
Столичные полицейские нашли двух детей, которых отец увез на угнанном такси
Сантьяго Солари стал главным тренером «Реала»
В России ответили на обвинения во взломе GPS во время учений НАТО
Адвокат Кокорина попросил Мосгорсуд отменить арест
Греф назвал идею об использовании невостребованных вкладов изобретением велосипеда
Норвегия заявила, что Россия глушила GPS во время учений НАТО
Мэр Москвы уволил главу управы района Кунцево
Козак: снижения цен на бензин не предвидится