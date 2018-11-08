В Госдуме объяснили, почему нужно передать охрану учебных заведений Росгвардии

8 Нояб. 14:57 2018-11-08T14:57:41+03:00

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Охраной образовательных учреждений должны заниматься исключительно профессионалы, уверены депутат Госдумы.

- Сегодня ни один охранник не получит разрешение на оружие без ведома Росгвардии. И профессиональный боец, в отличие от чоповца, может по повадкам и поведению ребенка понять, что что-то с ним не так. Росгвардеец может и отпор в случае чего дать, - поясняет«ФАН»депутат Госдумы Сергей Вострецов. - Если уж платить за охрану, то пусть это будут контрактники, которых наберут по госзаказу. А сейчас у нас тысячи чоповцев, которые вообще непонятно кому подчиняются.

Опираясь на данное заключение депутат внес в Госдуму законопроект, который позволит передать охрану учебных заведений профессионалам.

Идея неплохая, но найдет ли она отзыв у коллег депутатов еще вопрос. Законопроект Вострецова еще будут обсуждать эксперты, потом фракции. И только, если он найдет поддержку, то документ пойдет на согласование по дальнейшим инстанциям.

Вопрос безопасности учебных заведений остро встал после трагедии в Керченском политтехническом колледже, где местный студент Владислав Росляков застрелил 20 человек, а потом покончил с собой.