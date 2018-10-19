О том, что керченский стрелок купил ствол, участковый должен был узнать только в следующем году!

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-19T21:09:02+03:00

А почему участковый не обратил внимание на столь странную покупку 18-летнего крымчанина? Фото: REUTERS

«Комсомолка» разбирается, почему полиция не среагировала на 18-летнего студента, купившего оружие и 150 патронов к нему

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Улица Толстого в Керчи находится на самой окраине города. Именно здесь снимали однушку Влад Росляков вместе с мамой. В сентябре студент официально купил охотничье ружье. Когда стало известно, что парень приобрел «ствол» легально, в воздухе повис вопрос: а почему участковый не обратил внимание на столь странную покупку 18-летнего крымчанина. Звоню местному «Анискину».

- Здравствуйте, дом N по улице Толстого на вашем участке находится?

- Не знаю, - неуверенно, но зато честно отвечает собеседник.

- В смысле не знаете?

- Я второй день только работаю. Еще не выучил свои дома...

В итоге выяснилось, что этот «Анискин» закреплен за другим участком. А улицей Толстого занимается Лада Лысянская.

- Лада Станиславовна, дом N по улице Толстого относится к вашей территории?

- Нет!

В сентябре студент официально купил охотничье ружьеФото: REUTERS

- А мне в отделе полиции сказали, что он — ваш....

- Ну, в настоящий момент он уже мой. Но мне достался этот участок только в сентябре. До этого там работал другой сотрудник.

- У меня вопрос как раз по сентябрю! Росгвардия уведомляла вас о том, что они зарегистрировали ружье у 18-летнего жителя дома N Влада Рослякова?

- Никакого уведомления не приходило.

- Разве по закону Росгвардия не обязана это делать?

- А я ж откуда знаю!

- В сентябре были какие-то жалобы от соседей на поведение Влада?

- Нет.

Следствие установило, что парень приобрел «ствол» легальноФото: REUTERS

- Знакомые Росляковых рассказывают, что мама Влада состояла в запрещенной секте «Свидетели Иеговы». Она не устраивала мероприятия этой секты у себя дома?

- На маму Рослякова мне тоже никто не жаловался.

К слову, после трагедии следователи допросили не только Лысянскую, но и ее начальника руководителя отдела участковых уполномоченных отдела полиции №2. Вот что он рассказал сыщикам:

- В службу участковых уполномоченных никто не сообщал о том, что по данному адресу живет охотник или владелец оружия. Тем более, Росляков только в сентябре получил оружие. К сожалению, у нас охотники не уведомляют участковых о приобретении оружия. Сотрудники Росгвардии присылают нам списки новых владельцев оружия в начале года. И вот мы ходим и проверяем. То есть на Рослякова данные должны были придти только в январе 2019 года.

ВОПРОС ДНЯ

А не стоит ли нам ужесточить систему контроля за оружием?

Александр ХИНШТЕЙН, депутат Госдумы:

- Есть серьезные вопросы по проверке справок, которые выдают в диспансерах. Эти бумажки можно купить в любом переходе. Сотрудник лицензионной службы, выдавая оружие людям, должен быть абсолютно уверен, что перед ним не алкоголик, не наркоман и не сумасшедший.

Владимир КОТОВ, ветеран Погранвойск:

- Кроме медсправок, надо предъявлять поручительство либо от общества охотников, либо от клуба спортивной стрельбы. И еще первые три года ружья должны храниться в отделении полиции. Пришел, показал лицензию - тебе выдали на несколько дней. Вернулся с охоты - сдал обратно.

Михаил ХУБУТИЯ, владелец крупнейшей сети оружейных магазинов «Кольчуга»:

- Психически неуравновешенный человек может и утюгом убить. Утюги запрещать? «Оружейников» и так зажимают, если еще сильнее ужесточить - начнут вылезать нелегальные стволы.

Дмитрий БУШМАКОВ, директор салона военного антиквариата:

- Справку у психиатра сейчас получают формально. На основании того, стоит человек на учете или нет. Нужно обязательное тестирование.

Эдуард БУРУШКО, юрист:

- В России и так суровый закон. Недавно, например, ввели сдачу зачетов при получении лицензий. Проблема в другом - коррупция! Из-за нее все эти зачеты сдаются формально и за деньги. Нужно усилить ответственность контролеров.

Наталья, читательница сайта KP.RU:

- Ввести госмонополию на оружие - от огнестрельного до травматического. Выдавать только профессионалам - армии, полиции, спортсменам - и только в рабочее время.

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