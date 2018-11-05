Депутат Верховной рады пригрозил России оккупацией

5 Нояб. 13:34 2018-11-05T13:34:59+03:00

Игорь Мосийчук заявил, что в 1612 году Москву якобы освобождали вовсе не от польских интервентов

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук представил свою версию событий 1612 года, а именно освобождения Москвы от польских интервентов. Так, он уверен, что польские интервенты на самом деле были «украинцами» и что их вовсе не изгоняли из города. По мнению политика, «украинские казаки абсолютно без принуждения покинули Кремль».

В связи с этим депутат намекнул на то, что некая «нация воинов» якобы снова может предпринять действия по осаде российских городов. Более того, радикал пригрозил «разделить территорию РФ между странами победителями». «История повторяется. И современной Московии следует ожидать новую украинскую оккупацию», - написал радикал на своей странице в Facebook, добавив, что только такой сценарий сможет удовлетворить «нацию воинов».

Стоит отметить, что Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении России. В частности, как сообщал сайт kp.ru, в мае он грозился «уничтожить Крымский мост». Тогда нардеп назвал сооружение «вражеской инфраструктурой».

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