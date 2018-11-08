Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии

8 Нояб. 16:33 2018-11-08T16:33:05+03:00

По последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек, в том числе 29-летний сержант полиции

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Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в баре Borderline Bar & Gril в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния), в результате которой, по последним данным, погибли 12 человек.

Как отметил шериф округа Вентура Джефф Дин, было ли случившееся террористическим актом станет известно только после того, как будет точно установлено, кем был подозреваемый. «Мы пока не определили, кем был подозреваемый <…> Мы не знаем, есть ли связь терроризма с этим инцидентом или нет. Как вы знаете, ведется расследование», - приводит слова стража порядка телеканал ABC7.

Также шериф подтвердил информацию о том, что человек, устроивший стрельбу, мертв.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, стрельба в баре Borderline Bar & Gril произошла во время студенческой вечеринке, когда там находились несколько сотен человек. Так, в какой-то момент неизвестный открыл огонь и произвел не менее 30 выстрелов. В результате погибли 12 человек, в том числе 29-летний сержант полиции Рон Хилус. Что касается стрелка, то он был ликвидирован прибывшими на место происшествия правоохранителями.