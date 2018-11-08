Стало известно имя нового главы Фонда кино

8 Нояб. 18:25 2018-11-08T18:26:10+03:00

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Должность занял Вячеслав Тельнов.

"Медведев назначил Вячеслава Тельнова главой Фонда кино", - сообщает пресс-служба Правительства России.

Вячеслав Тельнов в 1981 году окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности радиоинженер и Высшие курсы руководящих работников при Ленинградском финансово-экономическом институте.

Работал на "Ленфильме" старшим администратором, занимал пост коммерческого директора студии "Экспериментальное Кино", был директором "Санкт-Петербургской студии документальных фильмов", а позднее возглавлял "Ленфильм".

Напомним, что с 2013 года Фондом Кино руководит Антон Малышев. Он был освобожден от занимаемой должности в октябре 2018 года.