ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 2 – 2,25%

9 Нояб. 04:19 2018-11-09T04:26:45+03:00

Однако Федрезерв предупредил, что может повысить ее в декабре, несмотря на критику Трампа

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Федеральная резервная система (ФРС), которая в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка, сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 2 – 2,25% годовых.

В сообщении Федерального комитета по открытым рынкам говорится, что сведения, полученные со времени заседания комитета в сентябре, указывают на продолжающиеся улучшения на рынке труда и высокий рост экономической активности. Безработица снижается, потребительские расходы растут, а «инвестиции бизнеса в основной капитал стали более умеренными по сравнению с высокими темпами подъема в начале года».

При этом отмечается, что «дальнейшее постепенное повышение» базовой процентной ставки будет «соответствовать устойчивому росту экономической активности, благоприятной конъюнктуре на рынке труда и уровню инфляции». Ожидается, что на следующем заседании в декабре ставку могут повысить.

Между тем, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство такой политикой Федрезерва.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26 сентября Комитет открытого рынка ФРС уже в третий раз за год повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня в 2 – 2,5%. До этого ее повышали в марте и июне.