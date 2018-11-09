2018-11-09T04:55:30+03:00
Политика

Россия призвала СБ ООН решать гуманитарные проблемы КНДР

В российском постпредстве прокомментировали заявление Хейли о том, что Москва якобы добивается снятия с Пхеньяна санкций в банковском секторе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия призвала СБ ООН работать над решением гуманитарных проблем КНДРРоссия призвала СБ ООН работать над решением гуманитарных проблем КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На прошедшей в четверг, 8 ноября, закрытой встрече членов Совета Безопасности ООН Россия призвала работать над решением гуманитарных проблем в Северной Корее. Об этом рассказал журналистам официальный представитель российского постпредства при Всемирной организации Федор Стржижовский, уточнив, что тяжелая ситуация в КНДР сложилась из-за жестких международных санкций.

«Сегодня в ходе консультаций СБ ООН мы привлекли внимание членов Совета к серьезным проблемам гуманитарного характера, существующим в результате выполнения санкционных резолюций. Призвали скорейшим образом рассмотреть варианты исправления ситуации с использованием всего имеющегося у СБ ООН инструментария», - сообщил он.

Федор Стржижовский прокомментировал и заявление американского постпреда Никки Хейли, утверждавшей, будто Россия добивается того, чтобы с Северной Кореи сняли санкции в банковском секторе – США, дескать, точно знают, чего хочет Москва.

«Вопрос о банковских санкциях в отношении КНДР в ходе сегодняшних консультаций упоминался только в контексте обеспечения деятельности гуманитарных агентств ООН в этой стране», - приводит слова российского дипломата ТАСС.

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