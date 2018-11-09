Хейли: Россия добивается снятия с КНДР санкций в банковском секторе

9 Нояб. 03:41 2018-11-09T03:51:22+03:00

Но США не позволят этого сделать, заявила американский постпред при ООН

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Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, якобы Россия добивается того, чтобы с Северной Кореи сняли санкции в банковском секторе, но США этого позволят.

«Чего они добиваются – это снятия санкций в банковском секторе, мы не позволим этого сделать», - сказала она журналиста после созванных по российской инициативе консультаций Совета Безопасности по действующим в отношении КНДР ограничениям.

Как утверждает Никки Хейли, «это именно то, что они (Россия) не выполняют».

«Так что теперь мы точно знаем, что они пытаются сделать, и не допустим этого», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США обвинил Россию в попытках «подорвать» санкции против КНДР. Якобы российская сторона настояла на внесении поправок в доклад независимых экспертов об исполнении санкций в отношении Пхеньяна, чтобы утаить некие нарушения режима жестких ограничений и «обесценить» решения Совбеза ООН.

Речь идет о представленном Совбезу докладе, в котором утверждается, что Северная Корея не прекратила ядерную и ракетную программы, а также нарушает ограничения на экспорт. Российская делегация в ООН приостановила принятие документа до внесения в него правок. Американский постпред Никки Хейли заявила, что ее коллеги из Москвы хотят утаить некие нарушения санкционного режима в отношении КНДР.

4 октября Штаты объявили об очередном расширении санкций против Северной Кореи: