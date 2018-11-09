Белый дом ограничит предоставление убежища нелегалам
Президентская администрация Дональда Трампа решила ограничить предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, поскольку заявлений с такой просьбой от людей, пересекших американскую границу незаконно, поступает слишком много, и почти все они необоснованны.
Об этом заявил журналистам представитель Белого дома, пояснив, что очень многие стремятся в США именно в поисках убежища, но, «как показывают история и статистика», тех, кто действительно в этом убежище нуждается, значительно меньше, чем обратившихся – «менее десяти процентов».
«Наша цель — организовать быстрый и эффективный процесс, чтобы люди, которые действительно имеют право на убежище, были отобраны и смогли жить под защитой правительства США», - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп пообещал подписать закон, отменяющий американское гражданство по праву рождения для детей нелегальных мигрантов.