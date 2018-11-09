Белый дом ограничит предоставление убежища нелегалам

9 Нояб. 05:00 2018-11-09T05:24:45+03:00

По словам представителя президентской администрации, более 90% просьб о предоставлении убежища в США необоснованны

Изменить размер текста: A A

Президентская администрация Дональда Трампа решила ограничить предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, поскольку заявлений с такой просьбой от людей, пересекших американскую границу незаконно, поступает слишком много, и почти все они необоснованны.

Об этом заявил журналистам представитель Белого дома, пояснив, что очень многие стремятся в США именно в поисках убежища, но, «как показывают история и статистика», тех, кто действительно в этом убежище нуждается, значительно меньше, чем обратившихся – «менее десяти процентов».

«Наша цель — организовать быстрый и эффективный процесс, чтобы люди, которые действительно имеют право на убежище, были отобраны и смогли жить под защитой правительства США», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп пообещал подписать закон, отменяющий американское гражданство по праву рождения для детей нелегальных мигрантов.