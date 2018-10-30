30 Окт. 14:18 2018-10-30T14:19:14+03:00

Дональд Трамп отменит гражданство по праву рождения для мигрантов в США Фото: REUTERS

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Дональд Трамп подпишет закон о запрете получения гражданства США по праву рождения в отношения детей незарегистрированных мигрантов. Об этом он заявил в интервью для четырехсерийного документального фильма для канала «Axios on HBO».

- Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребенка, а потом этот ребенок автоматически становится гражданином США со всеми преимуществами! Это нелепо и смешно. Нужно положить этому конец!- сообщает издание Axios.

Президент США заявил, что взял инициативу в свои руки, но осознает, что может столкнуться с юридическими проблемами.

Он отметил, что ему "все говорили" о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения.

- Но знаете, что? Эта поправка не нужна! - восклицает Трамп.

Президент США намерен сам принять решение с помощью указа, минуя акт в Конгрессе США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к границе США идет «караван» из четырех тысяч беженцев из Гондураса.

Президент США назвал ситуацию с потоком мигрантов позором для демократов. По его мнению, иммиграционное законодательство страны нуждается в поправках.