Погода в Москве на 9 ноября: ожидается до 5 градусов тепла

9 Нояб. 07:39 2018-11-09T07:39:54+03:00

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на пятницу, 9 ноября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит до +5 до градусов. Днем переменная облачность, с небольшими кратковременными осадками. Ветер слабый.

В ночь на субботу, 10 ноября, температура воздуха составит -1...3 градуса тепла, облачно. Днем — от 1 до 2 градусов выше нуля, облачно, местами осадки в виде снега. Ветер восточный, 4 метра в секунду.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, возможны слабые осадки. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов со знаком «минус», днем — от 0 до -1 градусов. Облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 4 метров в секунду.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, минувший четверг в российской столице были достаточной теплыми, днем температура воздуха достигала до 7 градусов тепла. На этой неделе в Москве будет немного прохладнее.