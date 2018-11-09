Депутат Верховной рады Пинзеник предложил запретить на Украине зиму

9 Нояб. 07:50 2018-11-09T09:02:11+03:00

Так он иронично прокомментировал проект моратория на повышение цен на газ

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Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам бюджета Виктор Пинзеник предложил украинским властям ввести в Незалежной мораторий на приход зимы – просто запретить холода вместо того, чтобы врать гражданам о заморозке цен на газ.

Так он в своем Facebook прокомментировал внесенный в ВР проект моратория на повышение цен на газ и коммунальные услуги.

«Ожидаем, что испуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам срочно снижать цены? Долго ждать придется», - пишет Пинзеник.

Он отмечает, что зарубежных партнеров такими мораториями не запугать, зато «соотечественников можно и дальше кормить байками про низкие цены на газ», а граждане в итоге все равно заплатят. А «под занавес» парламентарий решил внести свой вклад в «мораториетворчество».

«Может, вместо моратория на повышение цены газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газ не нужен будет. Да и на одежде сэкономим», - иронизирует Пинзеник.

И горько подытожил: «Хотя можем кое-что и потерять, а именно – предмет горячих дебатов украинских политиков в последние десятилетия».

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер страны Владимир Гройсман пообещал украинцам «максимально сдерживать» цены на газ. Мол, достаточно того, что с 1 ноября они будут платить за «голубое топливо» больше почти на четверть (23,5%). Напомним, кубометр газа для рядовых потребителей на Украине теперь стоит 8,5 тысячи гривен (примерно 305 долларов).

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