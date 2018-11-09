Курс доллара достиг отметки в 67 рублей

9 Нояб. 13:19 2018-11-09T13:19:49+03:00

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Во время торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повысился на 0,19% по сравнению с предыдущими торгами. По состоянию на 11:46 (по московскому времени) 9 ноября один доллар оценивается в 67, 03 рублей. На это указывают данные торгов.

11 октября текущего года курс доллара находился выше 67 рублей. По сравнению с американской валютой, евро понизился на 0,06% и стоит 75,94 рублей.

Стоит отметить, что доллар укрепляется в связи продолжением снижения цен на нефть. Так, стоимость фьючерса (финансовый инструмент на бирже) на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,45%, до $70,33 за баррель.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Банк России установил официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю на 8 ноября. Официальный курс составил 66,0918 рубля за доллар.