Эксперты назвали самую безопасную страну в мире для туристов

9 Нояб. 14:35 2018-11-09T14:35:56+03:00

Это островное государство имеет наиболее низкий процент преступности и стихийных бедствий

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На днях британская ассоциация потребителей Which? составила рейтинг самых безопасных стран для туристов. Основными критериями отбора безопасных стран стали: вероятность теракта и стихийных бедствий, угроза здоровью и уровень преступности. Проанализировав 20 наиболее популярных стран для туристического отдыха, эксперты сошлись на мнении, что Исландия является самым безопасным местом в мире.

К слову, за последние 18 лет на островном государстве было убито 36 человек, что говорит о реальной низкой преступности в Исландии.

На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты. Но в этой стране вероятность теракта выше, чем в Исландии. Замыкает тройку безопасных стран Сингапур. На четвертом месте расположилась жаркая Испания, а на пятом - далекая Автстралия.

Самыми опасными для туристических поездок оказались страны Южной Африки, горячо любимая россиянами Турция и Таиланд. Именно здесь отмечается высокий уровень преступности и высокий риск заразиться опасными инфекциями, сообщает Which?.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к 2030 году Китай станет самой популярной страной у туристов, обогнав Францию, США и Германию.