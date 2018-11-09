9 Нояб. 14:38 2018-11-09T14:38:04+03:00

При столкновении автобуса с маршруткой в Москве пострадали девять человек Фото: кадр с видео

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В пятницу, 9 ноября, серьезное ДТП случилось на Щелковском шоссе в районе дома №85, корпус 1. Там автобус №396, следовавший из Москвы в Балашиху, въехал в маршрутку.

По последним данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили девять человек. Причем, как сообщают очевидцы, семерых пострадавших, в том числе двух детей, пришлось срочно везти в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677099" frameborder="0"></iframe> Автобус въехал в маршрутку, пострадали 9 человек.

Кстати, стоит отметить, что дорожно- транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта далеко не редкость в последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в начале октября маршрутка и рейсовый автобус столкнулись на трассе вблизи населенного пункта Некрасово, который находится в Тверской области. Причем тогда без жертв не обошлось: погибли 13 человек. Как отмечалось, все погибшие в момент ДТП находились в микроавтобусе.