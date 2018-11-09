Экс-канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу сайта "Миротворец"

9 Нояб. 15:09 2018-11-09T15:09:52+03:00

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Власти незалежной обвиняют его в "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинской пропаганде".

Как отмечено на сайте, Шредер попал в список за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляцию общественно значимой информацией, антиукраинскую пропаганду". Немецкий политик оказался в разделе "Чистилище".

Сетевой портал также процитировал "антиукраинские" высказывания Шредера. Бывший канцлер Германии ни раз критиковал правительство Украины, в частности относительно конфликта на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Шредер также заявлял, что Еврокомиссии неизвестно, "насколько Украина расколота культурно и с ней нельзя обращаться привычным образом». Кроме того, экс-канцлер говорил о том, что Еврокомиссия изначально ошиблась, предложив Киеву Соглашение об ассоциации с ЕС по принципу «или с нами, или с Россией".

Отметим, Герхард Шредер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 года. После завершения политической карьеры он занялся общественной деятельностью и бизнесом.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за публикации "расстрельного списка" на сайта "Миротворец".